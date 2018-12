Homem é morto a facas em Moraes Almeida

O homicídio aconteceu no início da manhã deste domingo (09/12/2018), no distrito de Moraes Almeida. De acordo com informações repassadas para nossa equipe foi de que, dois homens estavam correndo atrás do senhor Edson das Neves Nunes conhecido por “Buiu” (vitima), um com um pedaço de madeira na mão e o outro com uma arma branca (faca).

Minutos depois, os dois conseguiram alcançar a vitima em frente à uma residência na rua peixotinho, foi quando um dos elementos desferiu vários golpes de faca na vítima, que não resistiu e veio a óbito ainda no local.

A Polícia Militar do Distrito foi acionada, e após diligências conseguiram prender os autores do homicídio. Os dois foram conduzidos para delegacia do município de Trairão para as devidas providências cabíveis.

Até o momento a motivação do crime não foi revelada. De acordo com informações Edson, trabalhava como serrador, e era morador do município de Trairão.

Fonte:Fonte/Imagem: http://plantao24horasnews.com.br – Weslen Reis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...