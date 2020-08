Homem é morto a golpes de canivete na região do Curumum, em Alenquer

Delegacia de Polícia Civil em Alenquer — Foto: Polícia Civil/Divulgação

A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito da autoria do homicídio se entregou espontaneamente à polícia.

Um jovem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (24) suspeito de matar um homem a golpes de canivete (arma branca) na região do Curumum, em Alenquer, no oeste do Pará. O crime teria ocorrido após um desentendimento entre a vítima e o suspeito, que bebiam juntos na noite de domingo (23).

A vítima, Gilvandro dos Santos, conhecida como “Pascoal”, foi atingida com dois golpes no abdômen, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito da autoria do homicídio, identificado como Wanderley Silva Moraes, se entregou espontaneamente à polícia.

Wanderley foi preso em flagrante pelo crime de homicídio simples, e deve ser encaminhado à penitenciária de Santarém. A polícia continua as investigações para esclarecer o caso.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...