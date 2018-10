HOMEM É MORTO A GOLPES DE FACÃO NA COMUNIDADE DE CREPURIZÃO.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br com informações dos moradores da Comunidade. Imagens: Via Whatsapp.

O acusado também está com um ferimento no pé, bastante grave. A Polícia Militar foi acionada onde prenderam o mesmo ainda em flagrante.

O homicídio aconteceu por volta das 13b15min desta quinta-feira (18/10/2018), na região garimpeira de Itaituba sudoeste do Pará. De acordo com informações repassadas por moradores, a vítima conhecido por “Neguinho”estava devendo duas diárias em um estabelecimento que funciona um dormitório na comunidade de Creporizão.

