Homem é morto a pauladas e golpes de faca em garimpo de Itaituba

Foto: Reprodução/Whatsapp – Um homem de foi morto com golpes de faca e pauladas na madrugada deste sábado (12), em um garimpo na zona rural de Itaituba, sudoeste paraense. Antônio Ribeiro de Arruda foi vítima de três outros garimpeiros e não teve chances de defesa, sendo morto e tendo seu corpo jogado em uma área de mata.

De acordo com o capitão Josiel, do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a guarnição do Posto Policial Destacado (PPD) conseguiu chegar ao Garimpo Branca de Neve, a cerca de 290 Km do centro de Itaituba, a tempo de capturar um dos assassinos. Um homem, identificado como José Cícero Lins, foi preso no início da manhã.

“É um trabalho complicado. Pessoas envolvidas com o garimpo geralmente não são da localidade, pois viajam atrás de trabalho. Quando um crime como esse acontece, eles fogem do local e nunca mais voltam. Mas conseguimos prender ele (José Cícero) e esperamos que ele possa nos ajudar a localizar os outros”, disse o capitão Josiel. Foram feitas buscas por ramais e região de mata, mas os outros dois suspeitos não foram localizados.

José Cícero não disse nada sobre a motivação do assassinato, mas a suspeita é que tenha sido uma rixa entre os garimpeiros. O corpo de Antônio Arruda e o acusado foram levados à Itaituba, onde serão tomadas as devidas providências.

Por ORM

