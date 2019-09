Homem é morto a terçadadas pelo filho enquanto dormia na zona rural de Acará

(Foto:Divulgação)- Polícia Civil segue tentado localizar o patricida, que fugiu após o crime

Um crime bárbaro chocou os moradores da comunidade de Araxiteua, na zona rual de Acará, nordeste paraense, onde na madrugada desta segunda-feira (16), um filho matou sem próprio pai a terçadadas enquanto o homem dormia em sua cama.

A Polícia Civil já investiga o caso e segue na busca do suspeito, identificado apenas como Valdir. Segundo o delegado José Cleófilo Rodrigues, o caso foi ainda está sendo investigado. O que se sabe até o momento é que o pai, identificado como Torquato, teria se desentendido com o filho durante a noite. Já na madrugada, enquanto dormia, o homem foi morto com os golpes da lâmina enquanto dormia.

Depois de cometer o assassinato, o patricida fugiu do assentamento Santa Maria, deixando o trabalho de localizá-lo e prendê-lo para as autoridades. Ainda segundo o delegado, a Polícia se deslocou ao local por volta de 6h30, assim que teve conhecimento do caso, e como o local fica afastado do centro da cidade, os investigadores ainda não retornaram à delegacia com mais informações.

O Instituto Médico Legal de Abaetetuba (IML) foi acionado e saiu por volta de 10h30 para remover o corpo da vítima.

Por:Caio Oliveira

