Homem é morto a tiro de espingarda em garimpo

HOMEM DE 38 ANOS É MORTO COM UM TIRO DE ESPINGARDA NO GARIMPO DO RATO. (Foto:

Vítima -Reprodução)

O homicídio aconteceu no Garimpo do Rato na tarde de quarta-feira (03/10/2018), na região garimpeira de Itaituba.

A vitima foi o Francisco Moreira Silva de 38 anos de idade, assassinado com um tiro de espingarda calibre 12, pelo nacional Jairo Santos da Silva.

Segundo informações repassadas, tudo começou por conta de uma dívida onde o acusado, identificado como Jairo, teria deixado um motor em penhora e pegou de volta sem quitar a dívida, Francisco teria ido até o barraco, onde o acusado estava, e após discussão Jairo disparou um tiro de espingarda calibre 12 enquanto a vítima estava de costas.

De acordo com informações do Delegado Conrado, a Polícia está investigando o caso, segundo o delegado se o acusado não for pego, será pedido a prisão preventiva do mesmo. Tendo em vista que o local onde aconteceu o crime é de difícil acesso.

O corpo da vítima chega hoje na cidade para ser periciado e entregue a família para ser velado.

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br com informações do Repórter Marinaldo Silva.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...