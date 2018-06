Homem é morto a tiros dentro de bar em Novo Progresso

Um homem foi morto a tiros por volta das 20h desta quinta-feira (14), dentro de um bar no bairro Pires de Lima ,em Novo Progresso, Segundo a informação, ele foi morto com quatro tiros.(Foto:WhatsApp)

Conforme o relato de testemunhas à polícia, um homem entrou no bar na rua Medianeira atirando contra a vítima e nada levou. Ele fugiu em uma motocicleta e não foi localizado pelas autoridades.

O crime tem tipo de execução.

A vitima foi identificado como Almir conhecido por Pitél, no momento do crime exista além do proprietário , outras pessoas dentro do estabelecimento – no momento dos disparos- ninguém se feriu.. A vítima foi morta sentada em cadeira de bar.

Esta matéria esta sendo atualizada…

