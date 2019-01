Homem é morto a tiros em Castelo de Sonhos

Redação Castelo Online Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Pereirinha não possuía documentos e não foi localizado parentescos no distrito. Segundo informações da Polícia o mesmo já possui diversas passagens pela Polícia e era usuário de drogas, tinha envolvimento com diversos roubos e furtos. Supostamente pode ter sido executado por traficantes, por divida de drogas.

Por volta das 23h dessa segunda-feira 14/01, o cidadão conhecido por “Pereirinha” foi morto por disparos de arma de fogo, com um tiro na altura da cabeça no Bairro São Miguel.

