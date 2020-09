Homem é morto a tiros em Hotel de Novo Progresso

Estabelecimento fica na Rua Castelo Branco, no bairro Santa Luzia.(Fotos:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

Um homem foi morto com três tiros, na noite desta terça-feira(01), no bairro Santa luzia em Novo Progresso. De acordo com a Polícia, o crime aconteceu nas dependências do Hotel São Francisco, na Rua Castelo Branco, no bairro Santa Luzia.

Ainda segundo a Polícia, quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A vítima foi identificado como Joanisio Pereira dos Santos (conhecido por Babalú). A motivação e a autoria serão investigadas pela Polícia Civil.

