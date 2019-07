Homem é morto a tiros em Medicilândia; adolescente é o principal suspeito

Diego, quando foi preso na semana anterior (Foto:Reprodução)

Vítima havia sido liberado da prisão há alguns dias e era acusada de vários crimes

Na madrugada desta segunda-feira (1º), Diego Kelvin da Silva foi morto com vários tiros no município de Medicilândia, sudoeste do Pará. Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, o responsável pelo crime seria um adolescente, que segue com paradeiro desconhecido. As motivações para o assassinato também estão sendo investigadas.

Diego foi morto por volta de 3h30, na rua Central do bairro Vale das Minas. Uma ambulância foi acionada para fazer o resgate, mas ele morreu antes do socorro chegar.

Além do adolescente, que já foi identificado pela Polícia, outros dois jovens teriam participado da morte de Diego, auxiliando na execução do crime. O caso segue com poucos detalhes, mas a Polícia crê que a morte tenha sido motivada por uma briga entre membros de grupos criminosos.

A vítima havia sido liberada pouco mais de uma semana atrás, depois de ter sido preso no dia 24 de junho, junto com outras pessoas. O grupo foi apontado como o responsável por uma série de crimes, como tráfico de drogas e roubos, em Medicilândia. Com os quatro presos, foram encontrados com um revólver calibre 38, munições, drogas, celulares e dinheiro.

