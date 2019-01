Homem é morto a tiros na frente da família no bairro Tom Alegria em Novo Progresso

Um homem foi morto a tiros na frente da família no inicio da noite desta sexta-feira (11) no bairro Tom Alegria em Novo Progresso.

Segundo vizinhos, a vítima que morava no Bairro Tom Alegria, conversava com o assassino no momento que acabou atingido por ao menos dois disparos de arma de fogo na cabeça. A motivação do crime pode ter sido por divida ou conta a receber. Os familiares estavam junto a vitima no momento que recebeu os tiros. A vitima morreu no local.

O atirador fugiu rumo ignorado. O sistema de inteligência da policia civil investiga o caso esta na captura do suspeito.

Esta matéria esta sendo atualizada -Aguardem mais informações.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

