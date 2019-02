Homem é morto a tiros na madrugada deste domingo em Itaituba

Crime foi registrado em via pública no bairro Bela Vista.

Na madrugada deste domingo (24), por volta das 2h, um homem, não identificado, foi morto a tiros enquanto trafegava em sua moto na décima terceira rua esquina com Travessa João Pessoa, em Itaituba.

As informações são poucas. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local, mas a vítima já foi encontrada sem vida.

A Polícia Militar esteve no local, mas a motivação do crime ainda é desconhecida.

Fonte: Kethuly de Almeida – Blogs Jhonny Notícias e Jean da Garapeira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...