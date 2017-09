Homem é morto a tiros no bairro Jardim Planalto , em Novo Progresso

Crime ocorreu por volta das 16h30 deste sábado (16), na Avenida João Atilis.(FotoWhatsApp)

Um homem foi morto com dez (10) tiros na Avenida João Atilis, no bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso, por volta das 16h30 deste sábado (16).

De acordo com as primeiras informações, um motociclista passou e atirou na vítima, que morreu na hora. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

O corpo do homem, que, ficou caído no meio da rua, que é movimentada.

IDENTIFICAÇÃO

A policia identificou a Vitima sendo DÉRCIO MIGUEL MELO, de 39 anos, FOI ASSASSINADO com 10 (dez) perfuração no corpo, vindo a óbito no local – foi encontrado cápsulas de pistola 9mm. Segundo populares, 02 ( dois) homens numa motocicleta Honda Bros, cor preta, vestidos de preto foram os autores do homicídio e seguiram em direção rumo ignorado, e que foram feitas diligências mais até o momento não foram encontrados, a ocorrência foi comunicada a polícia civil de novo Progresso.

Da redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...