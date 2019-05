Homem é morto a tiros por dois suspeitos no centro de Altamira, sudeste do Pará

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (22) no centro de Altamira, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a vítima Frank Nere Ribeiro teria sido abordada por dois suspeitos. O homem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional de Altamira, mas não resistiu.

