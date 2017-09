Homem é morto com 05 tiros no Bairro Tom da Alegria 2

A polícia prendeu ainda de madrugada, um suspeito, identificado como Luis de Oliveira, 54 anos. Segundo investigador da Polícia Civil, esse homem estava próximo ao local do assassinato, em visível estado de embriaguez, portando uma pistola 9 mm, mesmo calibre dos projéteis que tiraram a vida de Cleidivan. Apesar das evidências em contrário, o acusado nega autoria e por isso não há ainda informações sobre a motivação do crime.

Um homem foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (25), no Bairro Tom da Alegria 2, em Novo Progresso. Segundo a Polícia Militar, Cleidivan Pereira da Conceição , de 23 anos foi atingido por pelo menos cinco tiros, em via pública.

