Homem é morto com facada no peito- Suspeito é preso em flagrante pela PM

Um homem conhecido como “Antonio do Frango “ (a idade não foi informada pelos policiais) foi vítima de um homicídio na noite desta quarta-feira (15), no bairro Santa Luzia em Novo Progresso. Ele foi morto a facada após uma briga com outro homem. O acusado foi Preso em Flagrante Delito pela Polícia militar.

De acordo com informações da Guarnição da Policia Militar, o caso aconteceu no bairro Santa Luzia (peixotinho). Os dois homens teriam se desentendido a vitima “Antonio” estava brigando e bateu na cabeça do acusado com o ferro; o acusado revidou e meteu a faca na vítima.

A Guarnição da polícia militar sob o comando do Sargento “Rilton” e composta pelo cabo “Batista” e Soldado “Alves” (Foto), após serem informados do crime e da da fuga do acusado saíram na perseguição e prenderam o acusado próximo ao local da briga na rua 15 de novembro, esquina com rua Tiradentes, no retorno pela rua castelo branco encontraram a arma branca (faca) marca polo com cabo de madeira e toda ensangüentada – o acusado confessou ter jogado no meio do caminho no momento que ateou a fuga.

Ao chegar no local do crime a vítima conhecida como “Antonio do Frango” já se encontrava sem vida, e estava com um corte no tórax próximo ao coração, a policial civil através do IPC Arlan foi acionado e esteve no local para providências cabíveis. Arlan ouviu de populares que , a vítima “Antonio” estava brigando e bateu na cabeça do acusado com o ferro, e que o acusado revidou e meteu a faca na vítima, o acusado foi encaminhado ao hospital Municipal com ferimento na cabeça , para atendimento médico na emergência, Já o corpo da vitima “Antonio do Frango” foi encaminhada para funerária, após o atendimento médico.

Após ser atendido na emergência do HMNP o acusado “Alexandre dos santos Alves”[vulgo indio] , de 35 anos, foi apresentado na Depol para providências de flagrante delito.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com Fotos e informações da Policia Militar



