Homem é morto com facadas, tiros, pauladas e pedradas em Paragominas

O homem já havia sido preso algumas vezes, chegando a responder criminalmente por furto e roubos. Segundo os moradores da comunidade, Bené também tinha envolvimento com o tráfico de drogas e roubo de veículos. Os indícios indicam que sua morte pode ter ligação com os crimes que ele cometia, mas o caso segue sob investigação da Polícia Civil, por meio da 13ª Seccional Urbana de Paragominas.

Bené não teve a menor chance de sobreviver a um ataque tão brutal, e morreu no chão da travessa em minutos, vestido apenas com uma cueca.

Conforme confirmou o 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o caso foi por volta das 2h, no bairro Laércio Cabeline II. Cinco homens teriam invadido a casa de Eduardo, com a intenção de matá-lo. Os assassinos começaram a atirar nele, que ainda conseguiu fugir. Já na rua, Eduardo foi alcançado pelo grupo armado em uma passagem transversal, e completamente enfurecido, o bando atacou o homem com mais tiros e facadas. Não satisfeitos, eles apanharam paus e pedras que estavam na rua e desferiram golpes contra a cabeça de Eduardo.

Na madrugada desta quinta-feira (25), Eduardo Benedito Duarte Junior, de 26 anos, foi morto de forma cruel, sendo ferido a tiros, pedradas, facadas e pauladas em Paragominas, no sudeste paraense. Também conhecido como Bené, o homem foi surpreendido enquanto dormia e foi morto no meio da rua, ao tentar fugir dos seus carrascos.

