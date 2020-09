Homem é morto com uma facada no pescoço ao tirar satisfação com morador em vicinal de Novo Progresso

Raimundo Nonato dos Anjos de 60 anos foi morto com uma facada no pescoço na noite deste sábado (26), na área rural do Assentamento Terra Nossa , na vicinal da Marcia, município de Novo Progresso.(Foto:ilustrativa)

Segundo a Polícia Raimundo Nonato, morreu com golpe da faca no pescoço, foi esfaqueado ao tirar satisfação sobre um roubo de uma carabina com morador da vicinal. Após a facada, conforme a polícia o suspeito ateou fuga, nós encontramos o corpo caído com uma perfuração muito profunda no pescoço,informou.

Raimundo foi morto na noite de sábado(26), o corpo somente foi encontrado no domingo (27), foi encaminhado para hospital para exames e entregue aos familiares.

O caso será apurado pela Polícia Civil de Novo Progresso.

