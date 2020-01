Homem é morto com vários tiros em Ipixuna do Pará

A polícia também informou que Valdeir Silva tinha fama de destemido e passagens pela Delegacia. A motivação e a identificação dos homicidas estão sob investigação de policiais civis locais. Por:Redação Integrada 17.01.20 21h39 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a Polícia Civil, em Ipixuna do Pará, nordeste do Estado, Valdeir Antônio Souza da Silva, mas conhecido como ”Dezinho”, ainda tentou escapar mas os dois homens, até então não identificados, foram implacáveis e dispararam contra ele já na varanda de sua, no Residencial Cunha, matando-o de imediato, nesta quinta-feira (16).

You May Also Like