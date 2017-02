HOMEM É MORTO COM VÁRIOS TIROS NA COMUNIDADE DE TRÊS BOEIROS

Na madrugada desta sexta-feira (03), por volta das 03h:00m, a GUPM composta pelos guerreiros Sargentos Edene, Adalto e os Cabos Cledisomar e Adriano foram acionados onde haveria acontecido um homicídio na comunidade de três boeiras.

A GUPM de Campo Verde se deslocou até o local do crime e constatou a veracidade do caso. Segundo informações a vitima conhecido por Zeca estava no bar e logo iniciou-se uma discussão com Philippe Martins Barros e o Reinaldo Lima Sousa, so que ninguém sabe quem começou toda situação.



Os acusados efetuaram vários disparos de arma de fogo na cabeça da vítima e logo evadiu-se do local, a GUPM não mediu esforços e prendeu os acusados ainda na manhã de sexta feira em flagrante juntamente com a arma do crime, de acordo com informações um dos acusados é bastante perigoso. Agora eles ficaram a disposição da justiça.

