Homem é morto com vários tiros na Praia do Amor, em Itaituba

(Foto:Reprodução) – O crime aconteceu na manhã deste domingo (09), por volta de 08h, na Praia do Amor, também conhecida com Praia do Sapo, localizada no bairro Jardim da Araras.

Segundo informações, ouve uma discussão entre a vítima identificada por Dheison Lucas, de 21 anos, e o acusado ainda não identificado, depois de algum tempo a vítima já estaria indo embora, quando começou uma nova confusão, Dheison teria sido agredido e em seguida atingido com cerca de 04 disparos, e morreu na hora, o autor fugiu do local. Políciais civis e militares estiveram no local, em seguida o IML foi acionado e fez a remoção do corpo. A polícia está a procura do acusado de cometer o crime.

Fonte: Junior Ribeiro e Jhony Notícias

