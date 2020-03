Homem é morto durante ação da PM em Mãe do Rio, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com a PM, uma arma de fabricação caseira calibre 32, com duas munições, foi apreendida, além de quatro papelotes de ‘crack’, pesando 2,2 gramas e dois papelotes de maconha, pesando 1,4 gramas.

Segundo a Polícia Militar, houve uma denúncia anônima de que um homem estaria disparando arma de fogo em via pública e que ele pertenceria à organização criminosa. Segundo moradores, os tiros seriam corriqueiros no local.

O caso ocorreu por volta das 13h na localidade conhecida como “Invasão do Tubilândia”, nas proximidades do ramal do Jauara.

Um homem foi morto em ação da Polícia Militar na tarde desta quinta (12) em Mãe do Rio, nordeste do Pará. O suspeito foi identificado como Celso Peniche de Oliveira.

PM apreende arma de fabricação caseira com suspeito morto em Mãe do Rio. — Foto: Reprodução / PM

