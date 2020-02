Homem é morto durante troca de tiros com a polícia em Rondon do Pará

Suspeito era foragido do sistema penitenciário e havia feito uma família refém (Foto:Divulgação)

Cláudio da Silva, que estava foragido do sistema penitenciário do Pará, foi morto durante intervenção policial no município de Rondon do Pará, no sudeste do Estado, na manhã desta sexta-feira (21). Ele havia feito uma família refém no dia anterior, dentro de uma residência situada no povoado Santa Helena. Na ocasião, o acusado manteve em cárcere privado uma mulher e cinco crianças.

Policiais civis foram informados que as vítimas estavam trancadas na residência, privadas de alimentação. Chegando ao local, os agentes de segurança pública constataram a denúncia e conseguiram socorrer as seis pessoas que eram feitas reféns.

Ao retornar das diligências, os policiais civis foram surpreendidos por um disparo de arma de fogo. Um policial foi atingido no braço direito e no peito. Ele foi socorrido e não corre risco de morte. No mesmo dia, a 10ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) da Superintendência Regional do Sudeste do Pará montou uma força-tarefa no intuito de localizar e prender o suspeito.

Cláudio foi localizado após investigações. Ele estava escondido em uma fazenda na zona rural de Rondon do Pará. Os policiais adentraram a propriedade particular e fizeram cerco ao suspeito. Cláudio, no entanto, percebeu a ação policial e fugiu para um matagal. Lá, ele atirou em direção aos policiais, que revidaram. O suspeito foi atingido por m único disparo de arma de fogo. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Com o suspeito os policiais encontraram um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma deflagrada.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...