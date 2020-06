Homem é morto e adolescente fica ferido em ataque a tiros em Itaituba

(Foto:Reproduçã0) – Um homem foi preso minutos depois e confessou a autoria dos crimes

Ruinerio Nunes da Rocha foi preso na madrugada desta sexta-feira (12) sob a acusação de ter participado do atentado que matou Claudemir Lameira Lira, também conhecido como “Mi”, em Itaituba, sudoeste paraense. Além de matar Claudemir, Ruinerio – também chamado de Neri – atingiu um adolescente de 17 anos no braço durante o ataque a tiros. O rapaz segue hospitalizado e não corre risco de morte.

Segundo informou o 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) ao telefone, Ruinerio foi detido por uma guarnição após testemunhas do crime terem confirmado que ele era o responsável pelo homicídio que ocorreu no bairro Vila Nova, por volta de 2h da madrugada. De acordo com as testemunhas que falaram com a Polícia Militar, o crime foi cometido por dois homens que chegaram de motocicleta ao local e dispararam contra os dois.

O adolescente foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Itaituba (HMI), enquanto Claudemir morreu no local. A Unidade do Centro de Pericias Científicas Renato Chaves baseado em Itaituba foi acionada e fez a remoção do corpo da vítima.

Minutos depois do crime, com base no relatos das testemunhas, a polícia chegou a Neri, encontrado na frente de sua casa e que confessou a autoria do homicídio e do baleamento. Ele ainda disse onde havia escondido o revólver de calibre 38 que usou no atentado, que foi apreendido. O homem foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde foi atuado por homicídio doloso. Neri prestou depoimento à equipe de plantão, mas não foi revelado o que ele alegou ter servido de motivação para o assassinato de Claudemir. A Polícia agora tenta encontrar o homem que agiu como comparsa de Neri e ajudou na execução.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...