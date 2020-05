Homem é morto e amigo diz ter sido obrigado a transportar corpo em porta-malas de Belém a Parauapebas

Corpo ainda foi levado até o pai da vítima, que registrou a ocorrência (Foto:Reprodução)

Um homem identificado como José Allan Macedo de Amaral, de 28 anos, foi assassinado a tiros na Região Metropolitana de Belém (RMB) na madrugada do último domingo (10).

A situação, segundo a Polícia Civil, foi narrada pelo amigo do morto, Rafael Wilker Silva, 25, que diz ter sido obrigado pelos assassinos de Allan, que seriam integrantes de uma facção criminosa, a levar o corpo da vítima do local do homicídio até Parauapebas, onde eles moravam.

Tudo teria começado na quinta-feira (07), quando Rafael teria sido convidado por Allan, dono do carro, a vir a Belém. Os motivos da viagem não foram informados.

Os dois teriam vindo de carro até a capital e, na madrugada do dia 10, por volta das 2h, quando estavam retornando para Parauapebas, Allan, segundo depoimento de Rafael, teria recebido uma mensagem, de remetente não informado, dizendo para ele retornar a Belém. Como ainda estavam na saída da cidade, eles retornaram. O rapaz contou ainda que, em vez de seguir direto pela estrada, o amigo entrou em um ramal e parou em um local ermo, onde os dois foram cercados por quatro ou cinco homens armados que seriam pertencentes a uma facção criminosa. Eles teriam amarrado as mãos de Allan e o obrigado a entrar no porta-malas do próprio carro, onde o executaram com vários tiros.

Segundo Rafael, ele foi, em seguida, obrigado pelos criminosos, que apontavam a arma para a sua cabeça, a assumir a direção do carro e dirigir com o corpo até Parauapebas. Chegando na cidade, por volta das 11h, ele foi até a casa do pai de Allan, contou o que havia acontecido e informou sobre o cadáver. Os dois seguiram para a delegacia, onde registraram a ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado às 12h depois que as autoridades receberam a notícia “de que havia um corpo dentro do porta-malas de um carro atrás da rodoviária”. “A equipe policial se deslocou ao local e encontrou a vítima José Allan dentro do porta-malas do veículo com várias perfurações de arma de fogo”, informou a Polícia Civil, ao pontuar também que o caso está sendo investigado.

O corpo de Allan foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Rafael foi ouvido e liberado.

