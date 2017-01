HOMEM É MORTO NO GARIMPO MAMUAL E OUTRO ALVEJADO COM DOIS TIROS.

Homicídio no Garimpo do Mamual na manhã desta terça-feira (24), por volta das 08horas, A GU do PPD de jardim do ouro foi para o local do crime.

Segundo informações o senhor Domingos Alberto Alves dos Santos, de 49 anos de idade foi vítima de arma de fogo e morreu no local e o Antônio Ribeiro da paz de 51 anos de idade, que levou dois tiros um na altura do peito esquerdo e outro na braço direito, o mesmo esta seguindo para atendimentos no posto médico em Moraes de Almeida.

A GUPM do PPD de jardim do ouro esta no local do crime na tentativa de capturar o acusado.

Mais informações a qualquer momento.

Fonte: http://plantao24horasnews.com.br com informações do Sgt PM Francivalber

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

