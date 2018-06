Homem é morto no garimpo São Chico

Por volta das 16h de domingo (03), no Garimpo São Chico aconteceu um homicídio. Até o momento as causas do homicídio são desconhecidas.

Segundo informações de moradores o acusado chegou com uma arma de fogo em punho, e saiu andando alguns metros, logo ficou na frente da vítima de nome Janielson Pereira conhecido por “Tatu” e efetuou dois tiros de arma de fogo e um dos tiros acertou a costa que varou o peito. Após o ato criminoso o acusado evadiu-se do local.

O “Tatu” veio a óbito ainda no local, a Polícia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência, chegando ao local constataram a situação. Assim fazendo várias buscas pelo local para tentar prender o acusado.

