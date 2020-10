Homem é morto pela polícia após assaltar supermercado, em Santa Izabel do Pará

Segundo a PM, ele teria sacado uma arma de fogo ao ser abordado no bairro Juazeiro – (Foto:Divulgação)

Um homem foi morto após reagir a uma abordagem policial na noite desta quarta-feira (14), no bairro Juazeiro, em Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém. Segundo a polícia, ele era suspeito de ter assaltado um supermercado e, ao ser localizado e abordado, teria sacado uma arma de fogo.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 19h30 por populares, que informaram que um homem armado havia assaltado, há poucos minutos, um supermercado localizado na rua Nestor Herculano, principal via do conjunto Edilson Abreu, no bairro do Triângulo.

Os policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) iniciaram as diligências pelas imediações e, já na avenida da República, na altura entre a invasão Sagrada Família e Vale do Porangaba, no bairro do Juazeiro, encontraram um homem em uma bicicleta, com as mesmas características informadas pelos denunciantes.

Ainda de acordo com a polícia, ao perceber a aproximação dos policiais e não obedecer à ordem de parada, o homem teria sacado uma arma de fogo da cintura, momento em que os agentes dispararam contra ele. O suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...