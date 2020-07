Homem é morto pela policia no garimpo São Raimundo

Um morador de garimpo foi morto, ontem, no garimpo São Raimundo.

Conforme a informação que chegou até a redação do Jornal Folha do Progresso, a vitima tinha passagem na Policia de Itaituba, ele vendia droga no garimpo e colocava terror, ameaçava moradores,repassou.

A operação policial veio com ordem de Itaituba, ainda conforme a informação o homem era conhecido como André Boqueiro ele foi morto no barraco onde morava em uma rede,disse.

Aida não temos informações oficial da policia,sobre este caso, se o acusado reagiu contra os policiais militares. O corpo da vitima foi transladado de avião até Novo Progresso, ainda na tarde deste sábado.

Aguardem mais informações…………

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...