Homem é morto por atiradores em carro preto que o esperavam na frente de casa

Jovenil de Sousa Pinheiro Junior, de 40 anos, foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (14) no bairro do Mangueirão, onde morava em Belém. Assassinos esperaram em um carro na frente da casa do homem e, quando ele chegou vindo da rua, foi recebido a tiros. Mesmo socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A ocorrência foi atendida pelo 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que informou que o homem foi baleado quando chegava em casa, pouco depois de meia-noite, na rua Nova Jerusalém. Vizinhos contaram que, horas antes, um carro de cor preta estacionou na frente da casa de Jovenil, e ali ficou. As pessoas nem se importaram tanto com a cena, e só perceberam que havia algo errado quando era tarde demais. Quando Jovenil se aproximou de sua casa, ele foi atingido por vários tiros disparados pelos homens que ocupavam o veículo. O homem ainda tentou correr, mas foi baleado várias vezes e caiu no chão da via pública.

Após concluírem o ataque, os atiradores finalmente saíram com o carro do local, em alta velocidade. Ferido, Jovenil foi levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) em Ananindeua, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Nas redes sociais, amigos e parentes não sabiam o que dizer para justificar o assassinato violento de Jovenil, que era casado e deixa um filho ainda criança. O caso já é investigado pela Polícia Civil, que por meio do trabalho dos profissionais da Seccional Urbana da Marambaia, tentará solucionar mais esse homicídio na capital paraense.

14.07.20 14h19

