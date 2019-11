Homem é morto quando chegava em casa com o filho em Xinguara

(Foto:Reprodução) – Dois homens em uma moto seriam os responsáveis pelos disparos

Luiz Carlos Gomes, de 52 anos, foi morto a tiros em um caso com fortes sinais de execução em Xinguara, sudeste paraense, no final da noite desta segunda-feira (26). O homem foi assassinado por dois atiradores em uma motocicleta, que balearam Luiz quando ele chegava em casa com seu filho.

Segundo o 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM), Luiz chegou a sua casa, que fica na Rua das Castanheiras, centro de Xinguara, por volta de 23h. Ele estava em sua caminhonete na companhia de seu filho quando foi abordado pelos motociclistas, que chegaram em uma Honda Titan, cor preta. Quando ele olhou para fora do carro, foi surpreendido pelos disparos. O corpo do homem caiu no chão, enquanto os bandidos fugiram em alta velocidade.

Gravemente ferido, Luiz ainda chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O 17º BPM chegou ao local logo em seguida e fez diligências na tentativa de capturar os suspeitos, mas não conseguiram localizar nenhum envolvido até o momento. Ainda segundo testemunhas, além da dupla na moto preta, ainda havia mais dois homens em outra motocicleta, aparentando dar apoio à execução.

Há a suspeita que o crime tenha sido encomendado por questões de terra e conflitos agrários, já que a vítima era fazendeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil do município, que segue tentando localizar os atiradores, com apoio da PM.

Por:Caio Oliveira

