Homem é preso acusado de abusar sexualmente menor de 14 anos do Garimpo Agua Branca

Fonte/Imagens: http://plantao24horasnews.com.br com informações do PDD Água Branca.

De acordo com Auriane, o acusado é o Juan Marques de Sousa que é padrinho da menor. Rapidamente os Policais Militares se deslocaram para o local onde o suspeito estava e fez a prisão do mesmo.

HOMEM É PRESO ACUSADO DE ABUSAR SEXUALMENTE DE SUA AFILHADA DE 14 ANOS NA COMUNIDADE DE ÁGUA BRANCA. A GUPM do PPD de Água Branca, foi acionada por volta das 11hrs da manhã do último domingo (16/12/2018). Pela senhora Auriane Silva Coelho, que disse para os policiais que sua Filha das iniciais D.K.S.C. de 14 anos de idade foi abusada sexualmente na comunidade de Água Branca.

