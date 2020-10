Homem é preso acusado de agressão e roubo no centro comercial de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por outro lado, na tentativa de se defender, Anderson, velho conhecido pela polícia, disse que “Eu não tava querendo roubar nada não. Eu fui pedir dois reais pra moça e ela me deu dez reais. Eles ficaram com raiva”.

