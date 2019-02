Homem é preso acusado de aplicar golpe em usuário do DETRAN de Itaituba

Foto:Reprodução Portal Giro-( Marlisson Semblano da Silva, acusado).

Atraída pela promessa de serviço rápido, uma mulher caiu no golpe de homem que se passava por despachante.

Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira (22), acusado de aplicar golpes no Detran de Itaituba. Segundo informações, Marlisson Semblano da Silva abordava pessoas dizendo ser despachante do DETRAN, pedia dados de documentos pessoais, gerava boleto e prometia prestar serviço com rapidez. A vítima pagava o boleto e quando ia ao DETRAN, descobria que a documentação era falsa.

O golpe foi descoberto por uma senhora, moradora de uma comunidade no interior da cidade, que realizou um processo de transferência com o falso despachante e foi surpreendida com a informação de o boleto que havia pago não tinha validade e o veículo continuava no nome do antigo proprietário.



Sena, Diretor do Detran, falou sobre o ocorrido.

Por coincidência, o acusado estava na agência do DETRAN no momento em que a vítima descobriu o golpe, ele foi reconhecido e preso em flagrante. De acordou com Sena, diretor do DETRAN em Itaituba, esta não teria sido a primeira pessoa lesada pelo homem. Desta vez o golpe aplicado foi de R$ 450,00 ( quatrocentos e cinquenta reais). Mas, já se tem informações de outras ações que poderiam chegar até R$ 7.000,00 (sete mil reais).

As informações foram encaminhadas para a Polícia Civil, que abrirá inquérito para apurar os fatos. Vale lembrar que o DETRAN no estado do Pará, orienta que os usuários somente aceitem ou peçam informações para servidores do órgão, devidamente identificados, e que as pessoas que caírem em qualquer golpe devem acionar imediatamente a Polícia Civil, para registrar Boletim de Ocorrência.

Fonte: Portal Giro (Colaborou, Jhony Notícias)

