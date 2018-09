Homem é preso acusado de estuprar a sobrinha de 4 anos

Homem é preso acusado de estuprar a própria sobrinha de 4 anos de idade

Fim dos tempos. A Polícia Civil de Porto de Moz prendeu em flagrante o nacional Vivaldo de Albuquerque Duarte, acusado de estuprar a própria sobrinha, uma criança de apenas 04 anos de idade.

Vivaldo Duarte, que já tem passagem na Delegacia de Porto de Moz por furto, foi preso na Comunidade Ribeirinha Serrinha distante 40 minutos de Porto de Moz, sendo que seu acesso se dá somente por via fluvial.

Ao chegarem no trapiche da localidade, os Investigadores Loiola e Sabrina e o Escrivão Thiago utilizaram motos para chegar na casa do alvo, tendo em vista as características acidentadas do relevo.

Finalmente, após longo percurso, lograram êxito na diligência e prenderam o acusado de estupro de uma criança.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações de Francisco Paiva

