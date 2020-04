Homem é preso acusado de estuprar e engravidar enteada de 11 anos em Castelo de Sonhos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com o delegado, a mãe da vítima é suspeita de ser cúmplice do fato.

A Polícia Civil de Castelo de Sonhos com apoio da Polícia Militar localizaram e capturaram no último sábado 25/04, Júnior César Miranda de 31 anos, Júlio César é acusado de ter praticado o crime de estupro de vulnerável, que teve como vítima sua enteada de apenas 11 anos de idade.

