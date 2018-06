Homem é preso acusado de estuprar menina de 11 anos em Alvorada da Amazônia

(Escrivão Jhonata acusado José e Investigadora Thiara -Foto: jailosn Rosa) – Um homem identificado como “Robson Rodrigues da Silva de 30 anos”, foi preso por suspeita de ter estuprado uma menina de 11 anos em Alvorada da Amazônia.

A prisão do acusado foi em decorrência de uma denuncia anônima que chegou até o conselho tutelar, o caso foi parar na policia que em diligencia até o local prendeu o acusado que confessou o crime em frente a criança.

Em depoimento na policia a vitima relatou que teria sofrido tentativa de abuso ainda da manhã de sábado, ele foi preso as 20h45mn.

De acordo com a polícia, Robson Rodrigues da Silva , estuprava uma criança de 11 anos de idade, e aliciava as coleguinhas desta criança com quem manteve relações sexuais, incorrendo assim no crime de estupro de vulnerável, tipifica o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

O caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar e Ministério Público local.

Ele esta preso a disposição da justiça.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...