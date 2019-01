Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Leidson Rogério Neves da Silva, de 39 anos.(Foto:Reprodução)- Homem é preso acusado de se masturbar na frente de criança no Crepurizão em Itaituba Homem de 39 anos foi apresentado na delegacia de polícia na noite de quarta-feira (2). Um homem, identificado como Leidson Rogério Neves da Silva, de 39 anos, foi preso pela polícia acusado de se masturbar na frente de uma criança de apenas 9 anos no distrito de Crepurizão, em Itaituba. O acusado foi apresentado na noite de quarta-feira (02) na delegacia de polícia civil da cidade.

