Homem é preso acusado de tentar matar a ex-mulher no Pará

O crime aconteceu dia 14 de novembro último. A vítima foi encontrada ensanguentada após ser esfaqueada. Ela foi socorrida, operada e se recupera das lesões. O acusado foi preso ontem(1).

Sebastião Moreira de Oliveira não esboçou reação ao ser encontrado pelos policiais. Ele não teria aceitado a separação e, por isso, tentou matar a vítima, segundo investigação da Polícia Civil Foto: Divulgação

Policiais civis da 7ª Região Integrada de Segurança Pública prenderam, no município e Paragominas, na região sudeste do estado, Sebastião Moreira de Oliveira. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do município.

Sebastião, segundo a Polícia Civil, foi preso por volta das 6h da manhã de ontem, na comunidade conhecida como Paragonorte, pelo crime de tentativa de feminicídio. A vítima foi a ex-companheira dele: Maria Rute da Silva Gomes.

Consta no inquérito policial instaurado no plantão da Seccional Urbana de Paragominas que, no dia 14 de novembro último, a vítima foi atacada a golpes de faca desferidos por Sebastião. Ela ficou gravemente ferida.

Na investigação policial, o motivo do crime teria sido por ciúmes de outra pessoa com quem a vítima estaria se relacionando. Sebastião, segundo a polícia, também não teria aceitado a separação e planejou matar a ex-companheira.

Maria foi encontrada toda ensanguentada. Foi atendida primeiro no hospital de Paragominas e depois foi transferida para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, onde foi submetida a uma cirurgia e se recupera das graves lesões.

Identificado como autor do crime, Sebastião fugiu enquanto o inquérito era concluído. O delegado de Paragominas representou pela sua prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. E, ontem, ele foi preso sem esboçar reação.



