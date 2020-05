Homem é preso ao ser flagrado com R$ 1 mil em notas falsas, em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Rapaz de 20 anos tentava retirar um envelope com o dinheiro falso, que estava nos Correios e havia chegado de São Paulo.

Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Federal (PF), em Parauapebas, sudeste do estado, portando R$ 1 mil em notas falsas distribuídas em cédulas de R$ 50. O flagrante ocorreu na segunda-feira (4). Ele responderá pelo crime de falsificação de moeda. O tempo de reclusão do acusado pode chegar a 12 anos.

De acordo com a PF, que fez o flagrante em conjunto com a Polícia Civil, o suspeito foi preso tentando retirar, na agência dos Correios, no bairro Cidade Nova, um envelope marrom no qual estava a encomenda, que tinha como origem o estado de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, as notas aparentavam ser originais, mas a textura e o fato de todas terem a mesma sequência de números deixavam evidente a falsificação.

O rapaz, que é suspeito de integrar uma quadrilha que aplica golpes utilizando dinheiro falso no município de Parauapebas, foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Federal, em Marabá.

Segundo a PF, ele foi monitorado há durante uma semana, mas, mesmo depois de preso, não aceitou dar detalhes sobre o esquema ilegal e afirmou ser a primeira vez que estava envolvido nesse tipo de crime. A PF afirma, no entanto, que o esquema já ocorre há algum tempo na cidade.

