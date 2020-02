Homem é preso ao visitar a esposa já presa na delegacia de Parauapebas, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia, Jurandir Ferreira da Silva teria ajudado sua companheira Géssica Pereira Lima a assassinar Giliarde de Sousa Lima a facadas, em dezembro de 2019. Na terça-feira (25), a polícia cumpriu mandado de prisão contra Géssica, que foi presa. Na quarta, quando foi visitar sua companheira na delegacia, Jurandir também foi preso. Policiais de plantão verificaram que havia um mandado de prisão preventiva contra o suspeito por causa do assassinato de Giliarde.

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (26) homem suspeito de participação em um homicídio ocorrido no Mercado Municipal de Parauapebas, sudeste do Pará. Ele foi preso ao ir visitar sua esposa já presa na delegacia da cidade.

