Homem é preso após atirar em Policiais Rodoviários

(Foto: Divulgação/PRF) – Dois homens, que trafegavam em uma motocicleta , na noite de terça-feira (21), no km 108 da BR 010, município de Ulianópolis, sudeste paraense, desobedeceram a ordem de parada para fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Seguida de uma perseguição policial, a dupla efetuou diversos disparos contra as autoridades. Na ação um dos homens acabou preso e outro conseguiu fugir por área de mata.

Segundo informações da PRF, a equipe realizava fiscalização no local quando, por volta das 22h30, tentou abordar dois indivíduos que trafegavam em uma motocicleta Honda/Nxr150 Bros Es preta. Os indivíduos não obedeceram a ordem de parada dos policiais e empreenderam fuga, momento em que os PRFs deram início ao acompanhamento tático. Durante a tentativa de fuga, os suspeitos efetuaram sucessivos disparos contra os policiais, ninguém foi atingido.

Em seguida, os suspeitos adentraram um local de difícil acesso, abandonando a motocicleta e persistindo com os disparos em direção aos policiais. Um dos fugitivos, ao ser cercado, ainda apontou novamente a arma para os policiais, porém acabou se rendendo e preso em flagrante. O outro elemento acabou fugindo para dentro do mato e não foi possível encontra-lo, nem sua arma.

Considerando o ocorrido, procederam-se as apreensões de cinco unidades de munição e um revólver calibre 38. Foi constatada, a princípio, ocorrência de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública e o autor dos crimes foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Ulianópolis com sua integridade física preservada.

