Homem é preso após chamar funcionárias de hospital de ‘macaca e negra imunda’ e ameaçá-las de morte em Sinop no MT

Os policiais constataram que o suspeito havia se envolvido em uma briga em um bar e foi golpeado por um canivete na lateral da barriga, antes de ir até o hospital cuidar dos ferimentos.

Um homem de 38 anos por ameaçar e dizer xingamentos a funcionárias do Hospital Regional de Sinop, a 503 km de Cuiabá, nesse domingo (21). Os policiais foram acionados para deter o suspeito que causava transtornos na ala de emergência do local.

Em conversa com duas funcionárias, o homem começou a ficar exaltado com elas após saber que não poderia naquele momento fazer uso do aparelho celular, pois precisava de atendimento médico. Ele havia sido encaminhado ao hospital com ferimento de arma branca pelo Corpo de Bombeiros Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, diante da orientação em não usar o celular, o suspeito passou a proferir xingamentos a uma das funcionárias, chamando a vítima de “macaca, capeta, bicho do cão, negra feia e imunda, some da minha frente”, dizia o homem.

Ao se deparar com as agressões verbais contra a colega de trabalho, uma outra funcionária foi intervir na situação e foi ofendida pelo homem que dizia “cala a boca, vou sair daqui, vou matar você e essa macaca do capeta”.

O homem que já havia deixado o local, foi localizado e preso pela Polícia Militar nas proximidades do hospital.

As vítimas relataram que o suspeito apresentava embriaguez. Os policiais constataram que o suspeito havia se envolvido em uma briga em um bar e foi golpeado por um canivete na lateral da barriga.

Após ser preso, o homem recebeu atendimento médico onde foi feito a sutura e curativo do ferimento.

Sob custódia da polícia, o homem deve responder por crime de injúria e ameaça.

