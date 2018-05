Homem é preso após dirigir alcoolizado em Aurora do Pará

(Foto: Polícia Rodoviária Federal/ Reprodução)- A prisão ocorreu no km 263, da BR- 010.

Um homem foi presos na noite de domingo (6) por dirigir sob efeito de álcool, no km 263 da BR- 010, município de Aurora do Pará, no nordeste do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 20h53, Manoel Bezerra da Silva, visivelmente embriagado, foi abordado e submetido a exame de alcoolemia, na qual constatou-se o teor de 0.99 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

O condutor informou que estava em uma festa na cidade de Mãe do Rio, desde às 15h, e ao término desta se deslocava para Aurora do Pará onde reside. Durante vistoria no interior do veículo, foram encontrados 105 litros de álcool combustível que segundo o acusado, seria utilizado para abastecer outros veículos da cidade.

Diante das informações obtidas foi constatada, ocorrência de Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – Embriaguez ao volante.

O veículo foi entregue para a Polícia Civil de Aurora do Pará juntamente com os 105 Litros de combustível. O condutor foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município.

