Homem é preso após discutir e acertar golpe de machado em desafeto durante briga, em Santarém

Vítima foi encaminhada ao hospital municipal, e agressor foi levado para delegacia de Polícia Civil.

Durante uma briga após uma partida de futebol no local conhecido como ocupação Vista Alegre do Juá, em Santarém, no oeste do Pará, um homem atingiu o outro com um golpe de machado no braço. Segundo a Polícia, Marcelo Brito de Sousa, que estava armado com uma faca, ameaçou a família de João Max Barbosa Santos, que para se defender, pegou um machado.

Após uma discussão entre os dois, Marcelo teve o braço atingido pelo machado. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal e João levado para 16ª Seccional de Polícia Civil, onde deve responder por ameaça e lesão corporal.

Horas mais cedo, também na Vista Alegre do Juá, duas pessoas foram levadas para delegacia, após se envolverem em uma confusão em uma partida de futebol, quando houve ameaças e agressões.

Tentativa de assalto

Um homem foi preso na tarde de domingo (1º) suspeito de tentar furtar fios de energia elétrica no bairro Santo André. José Carlos Barbosa, o “Tutano”, foi encontrado pelo dono da casa no momento da ação. Os dois discutiram e a vítima conseguiu pegar um pedaço de pau para ameaçar o assaltante, até que Tutano, armado com uma faca, desistiu da agressão.

José Carlos responderá pelos crimes de furto e ameaça. Segundo a Polícia, nesse caso não cabe fiança, então o homem deve continuar preso.

02/12/2019 12h35

