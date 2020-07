Homem é preso após esfaquear o irmão durante discussão no interior de Rurópolis, no PA

Homem foi conduzido à delegacia de Rurópolis, no PA — Foto: Reprodução/Redes Sociais

O crime aconteceu por volta das 20h de quarta-feira (29), na comunidade Flor da Selva. Após a prisão, Lindoneis Maximio disse que tem esquizofrenia.

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (29) em uma comunidade no município de Rurópolis, no oeste do Pará, após ferir a golpes de faca o irmão, durante uma discussão familiar. Segundo a Polícia, Lindoneis Aparecido Maximio esfaqueou Leomar do Nascimento Maximio, de 34 anos, com golpes nas costas. O crime aconteceu por volta das 20h na comunidade Flor da Selva, conhecida como Petezinho.

De acordo com o delegado Ariosnaldo Filho, no momento da discussão Lindoneis queria ingerir bebida alcoólica em um bar de uma pessoa da família, mas o dono do estabelecimento se negou a servi-lo, alegando que ele sofre de problemas graves de saúde. Lindoneis ficou irritado, foi até a casa da mãe, localizada ao lado do bar, e começou a discussão. Depois, encheu um copo de álcool em gel e ameaçou ingerir, caso não lhe dessem bebida, momento em que Leomar interveio na discussão, os dois brigaram e ele acabou sendo esfaqueado pelas costas.

O dono do bar, tio dos dois homens, foi chamado e com a ajuda de outras pessoas conseguiu conter Lindoneis usando uma corda até a chegada dos policiais militares, que deram voz de prisão. A faca utilizada no crime não foi encontrada.



Lindoneis Aparecido Maximio, de 39 anos — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Na delegacia, em consulta ao histórico criminal de Lindoneis a Polícia verificou que o homem já responde por um crime de homicídio ocorrido em 2015 na Orla de Santarém, quando ele esfaqueou quatro pessoas e uma delas morreu.

A vítima do esfaqueamento foi encaminhada ao Hospital Municipal, onde continua internada sob cuidados médicos e deve ser submetida a cirurgia pois corre risco de morte em decorrência das perfurações. À Polícia, Lindoneis disse que tem esquizofrenia. Ele está preso à disposição da Justiça.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

