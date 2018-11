Homem é preso após estuprar a sogra de 105 anos, portadora do Mal de Alzheimer

Segundo a Polícia Civil, a vítima é a pessoa mais idosa a ser estuprada no país

Um homem foi preso acusado de ter estuprado uma idosa de 105 anos de idade em Muaná, no arquipélago do Marajó. Segundo a Polícia Civil, a vítima é a pessoa mais idosa a ser estuprada no país. Benedito Barrinha Rocha Miranda teve um mandado de prisão decretado pela Justiça, após investigações realizadas pela equipe da Delegacia do município. As investigações apontaram que o homem se aproveitava do fato de a vítima, sogra dele, ser portadora do Mal de Alzheimer (doença neurodegenerativa caracterizada pela perda de memória a curto prazo) para cometer os abusos sexuais.

De acordo com o delegado Guilherme Gonçalves, titular da Delegacia de Muaná, as investigações tiveram início ainda este ano, após a equipe policial tomar conhecimento do crime. A vítima – mãe da companheira do acusado – passava os dias em uma rede, em sua casa, onde recebia os cuidados especiais de sua filha. “Ele procurava ficar a sós com a idosa para cometer o delito. O acusado retirava a idosa da rede onde e depois tirava-lhe as vestes para consumar o crime sexual”, explicou o policial civil.

Os crimes sexuais vinham ocorrendo ao longo do ano. “A idosa não dispunha da plenitude de suas funções cognitivas, não mais se locomovendo e estava completamente cega”, detalhou. Por essa razão, segundo a polícia, o crime está caracterizado como estupro de pessoa vulnerável.

A vítima passou por exames médicos e periciais. “Os peritos responsáveis pela realização dos exames constataram as violações sofridas pela idosa”, enfatizou o delegado. Com base nas provas, o policial civil requereu à Justiça do município a prisão preventiva de Benedito Miranda, que vai ficar recolhido à disposição da Justiça para responder pelo crime.

