Homem é preso após estuprar criança de 9 anos, em Parauapebas

A Polícia Civil do Pará (PCPA) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (14), um mandado de prisão preventiva contra Jonas Alves Barreto, acusado de estuprar uma criança de nove anos de idade, no município de Parauapebas, sudeste paraense.

Segundo a polícia, a criança estava na casa do acusado, no bairro Guanabara, brincando com as netas dele, quando ele a levou para o quarto, fechou a porta, tirou a roupa da vítima e praticou sexo oral nela.

A criança, muito assustada, contou para a vizinha o que aconteceu, e a vizinha contou para a mãe. Ainda de acordo com a polícia, a esposa do acusado pediu à mãe da vítima que não o denunciasse para a polícia, mas ela não deu ouvidos e registrou o caso na delegacia.

Quaisquer denúncias de casos de pedofilia ou outros crimes, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

