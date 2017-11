Homem é preso após estuprar deficiente mental

Por volta das 10:00 desta terça-feira (14), a GU da VTR 0311 do Policiamento da Área Comercial, sob o comando o 3°SGTPM Youssef, auxiliado pelo CBPM Saul e SDPM Tharles, foi acionada através do NIOP (Núcleo Integrado de Operações) para atender uma ocorrência solicitada pelo cidadão Renato Luís Pinto de Sousa, que denunciou que sua prima que sofre de transtornos mentais e estava desaparecida há uma semana de sua residência localizada na comunidade de São Braz, foi encontrada na praia em frente ao Museu João Fona, de Santarém, com um elemento tendo relações sexuais.

