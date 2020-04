Homem é preso após fingir passar mal na frente da UPA de Capanema, no Pará

A encenação foi registrada em vídeo. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a situação tenha cunho político.(Foto:Reprodução)

Um homem foi preso após fingir passar mal na calçada da Unidade de Pronto Atendimento de Capanema, nordeste do Pará, para conseguir atendimento. A cena foi registrada em vídeo e ganhou grande repercussão nas redes sociais.

No vídeo feito por celular, o homem aparece agonizando de dor na calçada da UPA, supostamente com sintomas da Covid-19. O homem seria morador de Curuçá, município do nordeste do do Pará, e foi denunciado. Em seguida, o homem foi levado pela Guarda Municipal até a Delegacia de Capanema.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito forjou o vídeo após ser atendido e liberado da unidade. O homem foi encaminhado até a delegacia, onde prestou depoimento. Ainda segundo a Polícia, há indícios de que a encenação tenha cunho político e visava atingir a administração pública.

O diretor da UPA de Capanema também prestou esclarecimentos e apresentou documentos do plantão que comprovam a falsidade do vídeo. Nos documentos, consta que o paciente foi atendido na unidade na noite anterior e na ocasião não apresentava nenhum sintoma da Covid-19.

O caso também foi denunciado ao Ministério Público do Pará, que instaurou um inquérito e está apurando a situação.

Um boletim de ocorrência foi registrado e as pessoas envolvidas serão responsabilizadas. Agora, a Polícia investiga se o crime teria envolvimento de outras pessoas.

